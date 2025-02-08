Есть сайт https://neoka.ru/. На нём все страницы однотипные. Нужно сделать только главную страницу и несколько вариантов для остальных, поскольку весь сайт состоит из простых страниц с текстом

Мы немного вдохновляемся сайтом https://ind.studio/ru/projects/new-resort-in-sheregesh и хотим создать нечто подобное. Однако наш сайт должен быть адаптивным, кроссплатформенным и выполненным в трех цветах: белом, графитовом и алом.

Графические материалы на сайте требуют переработки, поэтому нам также нужен высококлассный визуализатор архитектуры