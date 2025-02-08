Нужно обновить старый дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок85 просмотров

Есть сайт https://neoka.ru/. На нём все страницы однотипные. Нужно сделать только главную страницу и несколько вариантов для остальных, поскольку весь сайт состоит из простых страниц с текстом

Мы немного вдохновляемся сайтом https://ind.studio/ru/projects/new-resort-in-sheregesh и хотим создать нечто подобное. Однако наш сайт должен быть адаптивным, кроссплатформенным и выполненным в трех цветах: белом, графитовом и алом.

Графические материалы на сайте требуют переработки, поэтому нам также нужен высококлассный визуализатор архитектуры

Адаптивный дизайнВизуализация объектовДизайн сайтов
3 месяца назад
FASTIK525
Данил 
25 лет
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Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

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Дизайн сайтов
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3 месяца назад
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