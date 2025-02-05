Необхідно розробити веб-сайт для Proton Bike Rent з адаптивним дизайном, що підтримує польську та російську мови. Сайт має включати інформацію про умови та вартість оренди електровелосипедів, форму бронювання, контактну інформацію та блок партнерів. Вимоги: простий інтерфейс, інтеграція з соціальними мережами, SEO-оптимізація та безпека.
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