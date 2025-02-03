У компании EXBO появился проект по созданию магазина мерча. У наших собственных дизайнеров не хватает ресурса, поэтому смотрим на возможность аутсорса стадии дизайна

По вводным:

- сроки желательно 1 марта, можно 15 марта (если от этого изменится стоимость, то хотелось бы две цифры получить)

- референс функционала https://mirohodec.ru/ (будем использовать бек из этого магазина, фронт можно сверстать около любой. Так что именно по наличию функционала ориентируемся на этот магазин по максимуму)

- референс визуала https://stalcraft.net/ Это сайт нашей игры, для которой собственно и будет мерч

- по контенту конкретно сейчас ничего нет. Все фото товаров понятное дело с нас, баннеры и прочая графика тоже с нас (но если можете взять на себя, будет здорово, и хотелось бы услышать цифру, сколько это добавит к стоимости), тексты тоже с нас (но если можете взять на себя, будет здорово, и хотелось бы услышать цифру, сколько это добавит к стоимости)

Точного бюджета пока нет, ориентируемся на рынок