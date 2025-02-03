Требуется разработка нового дизайна для сайта healthway.by с сохранением основного вида, фона и логотипа. Возможен полный объем работ по верстке. Также важно сохранить прежние URL и учесть большое количество статей. Предпочтительная CMS - Joomla.
Дизайн магазинга мерча для компьютерной игры
У компании EXBO появился проект по созданию магазина мерча. У наших собственных дизайнеров не хватает ресурса, поэтому смотрим на возможность аутсорса стадии дизайна
По вводным:
- сроки желательно 1 марта, можно 15 марта (если от этого изменится стоимость, то хотелось бы две цифры получить)
- референс функционала https://mirohodec.ru/ (будем использовать бек из этого магазина, фронт можно сверстать около любой. Так что именно по наличию функционала ориентируемся на этот магазин по максимуму)
- референс визуала https://stalcraft.net/ Это сайт нашей игры, для которой собственно и будет мерч
- по контенту конкретно сейчас ничего нет. Все фото товаров понятное дело с нас, баннеры и прочая графика тоже с нас (но если можете взять на себя, будет здорово, и хотелось бы услышать цифру, сколько это добавит к стоимости), тексты тоже с нас (но если можете взять на себя, будет здорово, и хотелось бы услышать цифру, сколько это добавит к стоимости)
Точного бюджета пока нет, ориентируемся на рынок
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $400
Требуется разработать дизайн и верстку одностраничного сайта на платформе Тильда. Сайт должен состоять из 13 блоков. Необходимо создать два варианта логотипа, фавикон, баннер минилендинга, иконку бота, шапку блога, стилизацию текста для блога и два баннера для сайтбара. Срок выполнения - до 8 февраля, бюджет 40 000 рублей. Тестовое задание нужно выполнить сегодня.Закрыт3 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки сайтов на платформе Тильда. Требуется опыт работы с этим инструментом и наличие портфолио. Ожидается качественное выполнение работы в срок.Закрыт3 месяца назад
- $15
Требуется разработка дизайна для веб-сервиса RubyNation, посвященного языку программирования Ruby. На начальном этапе необходимо создать минималистичный интерфейс с возможностью решения тестов для подготовки к собеседованиям, авторизацией и личным кабинетом пользователя. Ожидается долгосрочное сотрудничество.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется дизайнер для редизайна сайта. Необходимо обновить визуальный стиль и улучшить пользовательский интерфейс. Условия и прайс обсуждаются в личной переписке.Закрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для создания двух блоков в Figma и Tilda для нескольких проектов. Необходимо опыт работы с данными инструментами и умение создавать привлекательный дизайн.Закрыт3 месяца назад
Необходимо разделить существующий сайт на две части: трудоустройство и языковую школу. Также требуется доработка дизайна сайта школы для улучшения пользовательского опыта и навигации.Закрыт2 месяца назад
- $373
Створення дизайну сайтів з використанням різних стилів, таких як Metro, Apple, Flat Design та полігональний стиль. Проекти повинні бути адаптивними та унікальними, враховуючи сучасні тренди дизайну. Розробка включає використання оригінальної типографіки, яскравих кольорів та інтерактивних елементів для створення привабливих і функціональних веб-сторінок.Закрыт3 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки сайтов, включая платформу Тильда. Рассматриваются кандидаты различного уровня, включая начинающих специалистов. Задача включает создание привлекательного и функционального веб-дизайна.Закрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для создания упаковки кейсов в единый PDF-документ. Необходимо объединить несколько кейсов в красивый и профессиональный формат. Ожидается высокое качество работы и соблюдение сроков выполнения.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт3 месяца назад