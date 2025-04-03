Дизайн для Интернет-магазина цветов (Германия)

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Завершен2 заявки35 просмотров

Нужно комлпексное UX/UI-решение (под ключ). ТЗ и детали - лично в Telegram

FigmaUI/UXАдаптивный дизайнДизайн интернет-магазиновДизайн интерфейсов
месяц назад
oseib
Ольга 
49 лет
7 месяцев в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
месяц назад
$4500
30 дней
Обращаясь к Алексею, можно не переживать за то что к задаче будет поверхностное или предвзятое отношение. Всегда получаешь максимум внимания и погружения в проблемы проекта. Отдельно хотим подчеркнуть коммуникацию Алексея и его подход к защите идей и концепций... это целая система, построенная на большом опыте ведения таких задач, это чувствуется. Результат в итоге получили шикарный, super gut! :)
Спасибо за оказанное доверие и такой, вне всякого сомнения, интересный во всех отношениях проект. Рад нашему сотрудничеству!

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alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
месяц назад
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Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
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