Обращаясь к Алексею, можно не переживать за то что к задаче будет поверхностное или предвзятое отношение. Всегда получаешь максимум внимания и погружения в проблемы проекта. Отдельно хотим подчеркнуть коммуникацию Алексея и его подход к защите идей и концепций... это целая система, построенная на большом опыте ведения таких задач, это чувствуется. Результат в итоге получили шикарный, super gut! :)