Веб-дизайнер для создания лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Ищем талантливого веб-дизайнера для создания лендинга для нашей компании, специализирующейся на внедрении AI-чат-ботов для бизнеса. Необходим продающий лендинг, который будет привлекать клиентов и объяснять преимущества наших решений. У нас есть два готовых лендинга на другие услуги. Нужно разработать одностраничный лендинг с чистым и минималистичным дизайном на английском языке, добавить кнопки Call-to-action, интегрировать с calendly и сделать по ТЗ.

Дизайн лендингов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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