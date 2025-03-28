Ищем талантливого веб-дизайнера для создания лендинга для нашей компании, специализирующейся на внедрении AI-чат-ботов для бизнеса. Необходим продающий лендинг, который будет привлекать клиентов и объяснять преимущества наших решений. У нас есть два готовых лендинга на другие услуги. Нужно разработать одностраничный лендинг с чистым и минималистичным дизайном на английском языке, добавить кнопки Call-to-action, интегрировать с calendly и сделать по ТЗ.