Здравствуйте!

Нужно сделать веб-дизайн страниц сайта. А именно, страницу загрузки файлов в несколько экранов-шагов, страница верификации юзера, страница редактирования контента. А так же добавить кнопки загрузки в хедере и в юзер меню. Необходимо чтобы дизайн вписывался в стилистику сайта и использовал общий подход. В принципе в основном тз указано что нужно сделать, сложных моментов нет. Сделать нужно аналогичные макеты для 4 веб сайтов. Пишите ваш тг. С кандидатами свяжемся и обсудим конкретное ТЗ.