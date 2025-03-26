Нужно сделать веб-дизайн страниц сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки15 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сделать веб-дизайн страниц сайта. А именно, страницу загрузки файлов в несколько экранов-шагов, страница верификации юзера, страница редактирования контента. А так же добавить кнопки загрузки в хедере и в юзер меню. Необходимо чтобы дизайн вписывался в стилистику сайта и использовал общий подход. В принципе в основном тз указано что нужно сделать, сложных моментов нет. Сделать нужно аналогичные макеты для 4 веб сайтов. Пишите ваш тг. С кандидатами свяжемся и обсудим конкретное ТЗ.

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