Мы работали над продуктом SAAS и нам очень не повезло с дизайнерами. Нужна помощь в очистке Figma от прошлой работы, завершении некоторых висящих мелких задач, разработке целевой страницы и работе над некоторыми будущими функциями.



-пожалуйста, укажите вашу ставку за 2 недели работы

-эта работа не будет основана на «количестве экранов» или других ограничивающих факторах. Просто еженедельная ставка

-Я также не соглашусь на «американскую» ставку только потому, что я из США.