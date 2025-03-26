Завершить разработку существующего продукта SAAS

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки4 просмотра

Мы работали над продуктом SAAS и нам очень не повезло с дизайнерами. Нужна помощь в очистке Figma от прошлой работы, завершении некоторых висящих мелких задач, разработке целевой страницы и работе над некоторыми будущими функциями.

-пожалуйста, укажите вашу ставку за 2 недели работы
-эта работа не будет основана на «количестве экранов» или других ограничивающих факторах. Просто еженедельная ставка
-Я также не соглашусь на «американскую» ставку только потому, что я из США.

FigmaДизайн сайтовСоздание лендингов
месяц назад
guest_1743038593212
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