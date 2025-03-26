Требуется разработать дизайн веб-сайта-визитки для мобильного приложения, направленного на изучение языков, аналогичного Duolingo. Примеры успешных работ будут преимуществом. Используйте мудборд для вдохновения.
Завершить разработку существующего продукта SAAS
Мы работали над продуктом SAAS и нам очень не повезло с дизайнерами. Нужна помощь в очистке Figma от прошлой работы, завершении некоторых висящих мелких задач, разработке целевой страницы и работе над некоторыми будущими функциями.
-пожалуйста, укажите вашу ставку за 2 недели работы
-эта работа не будет основана на «количестве экранов» или других ограничивающих факторах. Просто еженедельная ставка
-Я также не соглашусь на «американскую» ставку только потому, что я из США.
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