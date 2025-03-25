Требуется разработать дизайн для сайта на 3-4 страницы с использованием Figma. Проект информационного характера, ориентирован на удобство пользователей. Исполнитель получит референсы и требования к дизайну. Возможность дальнейшего сотрудничества по мере развития проекта.
Создание дизайна в фигма по готовым вайрфреймам
Есть готовые Ч/б вайрфреймы UI в фигме
Нужно сделать на их основе дизайны, также в фигме, но используя только дизайн готовых элементов UI-кита Metronic8 (фигма кит: https://www.figma.com/community/file/1083333388470432201/metronic8 демо веб: https://preview.keenthemes.com/metronic8/demo1/ )
Далее эти дизайны будут использоваться в верстке
Пример 1 вайрфрейма прикреплен
Всего страниц будет 10
Опишите свой опыт в этой рамке.
Форму подходящей оплаты под такую работу.
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