Создание дизайна в фигма по готовым вайрфреймам

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  2. Дизайн сайтов
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Пример 1 вайрфрейма прикреплен

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FigmaUI/UXДизайн интерфейсов
месяц назад
ddch
37 лет
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
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