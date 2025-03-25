Требуется специалист для редизайна существующего проекта с акцентом на HTML-верстку, SEO-оптимизацию и юзабилити. Необходимо адаптировать кастомные темы WordPress, разработать шаблоны страниц и меню, добавить функционал для виджетов и календаря событий. Ожидается креативный подход и идеи по улучшению сайта, а также возможность работать без сторонних плагинов. Работа должна включать детальные пометки в коде для последующих изменений.