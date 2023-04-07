О себе:
Я UX/UI дизайнер, верстальщик.
Я разрабатываю дизайн для онлайн-магазинов, промо-сайтов, посадочных страниц.
Адаптирую дизайн под компьютер, планшет и телефон.
Работаю в Figma и Photoshop.
Быстро и качественно выполняю работу. Общаюсь с заказчиком, обговариваю все нюансы, на разных этапах проекта.
Преимущества:
- готов приступить к проекту моментально;
- всегда довожу проект до конца;
- соблюдаю сроки;
- даю консультации по макету/дизайну;
- всегда на связи.
Гарантия на работу:
В течение семи дней после сдачи проекта я бесплатно и сразу исправляю ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Квалификация:
- Вёрстка кроссбраузерная, адаптивная. Чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
- Создание дизайна для Вашего сайта.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Связь:
Вконтакте: https://vk.com/id54979466
Телеграм: @DmitryShcherbakov29
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