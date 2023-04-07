DmitryS29

Дмитрий DmitryS29

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
UX/UI дизайнер и верстальщик

О себе:


Я UX/UI дизайнер, верстальщик.

Я разрабатываю дизайн для онлайн-магазинов, промо-сайтов, посадочных страниц.

Адаптирую дизайн под компьютер, планшет и телефон.

Работаю в Figma и Photoshop.

Быстро и качественно выполняю работу. Общаюсь с заказчиком, обговариваю все нюансы, на разных этапах проекта.


Преимущества:

- готов приступить к проекту моментально;
- всегда довожу проект до конца;
- соблюдаю сроки;
- даю консультации по макету/дизайну;
- всегда на связи.


Гарантия на работу:

В течение семи дней после сдачи проекта я бесплатно и сразу исправляю ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.


Квалификация:

- Вёрстка кроссбраузерная, адаптивная. Чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

- Создание дизайна для Вашего сайта.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.


Связь:

Вконтакте: https://vk.com/id54979466
Телеграм: @DmitryShcherbakov29

WordPressOpenCartJoomlaFigmaPrestashopPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
10%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Kolodezevaaa
Екатерина 
23 годаРоссия
10 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
$10
10 баллов
9 месяцев назад
Интернет-магазин по доставке продуктов
Прекрасная работа! Делать проект с данным исполнителем было очень приятно. Все сроки соблюдены с запасом, всегда на связи. Блестяще выполнил все поставленные задачи и даже больше 👍 Сделал не только красивый и стильный дизайн, но еще и функциональный. Очень понравилось, что логически тщательно продумывал пользовательский путь. От Дмитрия постоянно поступают множество идей, которые значительно улучшают поставленную задачу. Поэтому за инициативность еще минимум 5 баллов :) Очень здорово, когда исполнитель делает свою работу вдумчиво, тщательно и качественно. Всей командой говорим огромное спасибо за такой прекрасный проект ☺
Отличный заказчик! Точно знает, что хочет. Прошла бриф: приложила референсы как хорошего, так и плохого дизайна. Указала моменты, которые нравятся и не нравятся в работе сайта. Активно участвовала в разработке: указывала на логические огрехи в работе сайта, предлагала решения, перерисовала иконки в нужном стиле. Вежливая, культурная, пунктуальная. Можете смело браться за работу!
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