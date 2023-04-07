UX/UI дизайнер и верстальщик

О себе:



Я UX/UI дизайнер, верстальщик.

Я разрабатываю дизайн для онлайн-магазинов, промо-сайтов, посадочных страниц.

Адаптирую дизайн под компьютер, планшет и телефон.

Работаю в Figma и Photoshop.

Быстро и качественно выполняю работу. Общаюсь с заказчиком, обговариваю все нюансы, на разных этапах проекта.





Преимущества:



- готов приступить к проекту моментально;

- всегда довожу проект до конца;

- соблюдаю сроки;

- даю консультации по макету/дизайну;

- всегда на связи.





Гарантия на работу:



В течение семи дней после сдачи проекта я бесплатно и сразу исправляю ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.





Квалификация:



- Вёрстка кроссбраузерная, адаптивная. Чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

- Создание дизайна для Вашего сайта.



Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.





Связь:



Вконтакте: https://vk.com/id54979466

Телеграм: @DmitryShcherbakov29