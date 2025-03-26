Дизайн для сайта YourCode

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок89 просмотров

Разработать дизайн для стартапа YourCode, преимущественно черное белые тона, наше лого скину исполнителю.

При заявке указывайте ваше портфолио и цену за одну страницу!

месяц назад
Pavel_Demidovic
Павел 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

keepiwww
22 года
год в сервисе
Был
13 часов назад
месяц назад
$60
14 дней
Escrow
Сделал все быстро, всегда был на связи, быстро и качественно справился со своей работой! Будем сотрудничать!
спасибо за интересный проект, было приятно соотрудничать ;)

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8 часов назад
61 отзыв
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