Легкие правки по дизайну

Ищем человека, кто бы мог быстро вносить правки в готовые дизайны фигма, psd.

Вся работа по ТЗ. Оплата по каждому заданию.

К своей заявке, приложите пжл. несколько своих лучших работ.

Работу можно начать сразу как договоримся по цене.