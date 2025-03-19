Легкие правки по дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки7 просмотров

Ищем человека, кто бы мог быстро вносить правки в готовые дизайны фигма, psd.
Вся работа по ТЗ. Оплата по каждому заданию.
К своей заявке, приложите пжл. несколько своих лучших работ.
Работу можно начать сразу как договоримся по цене.

Adobe PhotoshopFigmaДизайн сайтов
месяц назад
maryrix
Мария 
24 года
месяц в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
33 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
12 часов назад
130 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Рома
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 отзыва(-2)
месяц назад
Лучший веб-дизайнер апреля