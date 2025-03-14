Разработать сайт-визитку для фотографа с легким и стильным дизайном. Уделить внимание фотографиям, минимизировав текст. Внедрить грамотную анимацию без перегруза, что подчеркнет визуальную эстетику и функциональность сайта.
Веб-дизайнер для сайта
Требуется дизайнер для разработки сайта компании , являющейся производителем огнезащитных и антикоррозионных составов для обработки металлических конструкций. Около 10 страниц.
Нужен минималистичный светлый дизайн в комбинации белого и двух вариаций синего цвета.
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