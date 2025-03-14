Веб-дизайнер для сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Требуется дизайнер для разработки сайта компании , являющейся производителем огнезащитных и антикоррозионных составов для обработки металлических конструкций. Около 10 страниц.

Нужен минималистичный светлый дизайн в комбинации белого и двух вариаций синего цвета.

Дизайн сайтов
2 месяца назад
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