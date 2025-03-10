Редизайн платформы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок12 просмотров

Что нам нужно: подготовить 1-3 варианта оформления основных элементов интерфейса веб-приложения, скриншоты которых предоставлены. Следует обратить внимание на то, что схема навигации (главное меню и организация разделов при помощи вкладок) должна быть сохранена, а цветовая схема должна быть сдержанной. В остальном никакие ограничения на язык дизайна не накладываются.

Дизайн интерфейсовДизайн сайтов
2 месяца назад
Yitala9b2
Виталий 
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