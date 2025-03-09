Требуется веб-дизайнер для улучшения визуального оформления и шрифтов на сайте, созданном на платформе Squarespace. Сайт посвящён шахматным занятиям на английском языке. Необходим опыт работы с ChatGPT и свободное владение английским языком.
Дизайн сайта
Нужен дизайн сайта
Детали в ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1UYi_QrHHw4V3nxdyVn-_cvW_JggN9rLvdqj6N3t4H8c/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо БС.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $650
Необходимо разработать дизайн для сайта недвижимости с концепцией, схожей с автофэйс и checklic. Ожидается передизайн, который будет включать элементы, такие как галочка для проверки собственников. Важно учитывать структуру и стилистику, а также использовать Figma для создания макета.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Ищется дизайнер для создания многостраничного сайта на платформе Тильда. Задача включает разработку стильного и функционального дизайна, который будет соответствовать современным тенденциям веб-дизайна. Ожидается качественный подход и внимание к деталям.Закрыт2 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки дизайна мобильного приложения на IOS в области психологии. В заявке необходимо указать опыт работы с приложениями и стоимость одного экрана.Закрытмесяц назад
- $60
Требуется разработать дизайн лендинга в Figma с основным цветом #6C96F9. Срок выполнения - до 2 недель. Предложите свой вариант на основе представленного шаблона. Пример дизайна можно увидеть на сайте CryptoCard.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Требуется разработать дизайн интерфейса сайта в фигме. Основная задача — создать уникальную страницу и три подраздела с текстом. Дизайн должен быть выполнен в креативном стиле с оптимальным расположением элементов управления. Подробное техническое задание будет предоставлено позже.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
- $20
Требуется разработать дизайн кейсов проектов для сайта, включая работы по разработке сайтов, упаковке и внешней рекламе. Бюджет обсуждается.Закрытмесяц назад
- $500
Необходимо разработать UX/UI дизайн для веб-приложения в сфере недвижимости. Проект включает листинг, каталог объектов, детальную страницу, функции шаринга и авторизации, а также упрощенный личный кабинет. Имеются wireframes и концепция главного экрана. Ищем специалиста с опытом в дизайне сайтов-каталогов и адаптации макетов для разработки.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрытмесяц назад