Требуется подготовить 1-3 варианта оформления основных элементов интерфейса веб-приложения. Сохранить схему навигации и использовать сдержанную цветовую схему. Ограничений на язык дизайна нет.
Одностраничник на Тильде
Ищу дизайнера сайтов для создания одностраничного сайта на платформе Тильда. Требуется опыт работы с сайтами, предназначенными для продвижения через контекстную рекламу. Присылайте ваши кейсы в личные сообщения.
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