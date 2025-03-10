Одностраничник на Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок9 просмотров

Ищу дизайнера сайтов для создания одностраничного сайта на платформе Тильда. Требуется опыт работы с сайтами, предназначенными для продвижения через контекстную рекламу. Присылайте ваши кейсы в личные сообщения.

TildaСоздание одностраничных сайтов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Анна
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Даниил
 
26 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Серей
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Марина
 
23 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Юрій
 
22 года
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Владимир
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Кристина
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
13 часов назад
2 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
2 месяца назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
15 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн платформы

    $100

    Требуется подготовить 1-3 варианта оформления основных элементов интерфейса веб-приложения. Сохранить схему навигации и использовать сдержанную цветовую схему. Ограничений на язык дизайна нет.

    Дизайн интерфейсовДизайн сайтов
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    24 дня назад

  • Дизайн сайта

    $109

    Требуется разработка дизайна сайта с учетом всех деталей, указанных в техническом задании. Оплата возможна по факту выполнения работы либо безналичным расчетом.

    Дизайн сайтов
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    24 дня назад

  • Веб-дизайнер для проекта на Squarespace

    Требуется веб-дизайнер для улучшения визуального оформления и шрифтов на сайте, созданном на платформе Squarespace. Сайт посвящён шахматным занятиям на английском языке. Необходим опыт работы с ChatGPT и свободное владение английским языком.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сделать дизайн для сайта

    $650

    Необходимо разработать дизайн для сайта недвижимости с концепцией, схожей с автофэйс и checklic. Ожидается передизайн, который будет включать элементы, такие как галочка для проверки собственников. Важно учитывать структуру и стилистику, а также использовать Figma для создания макета.

    Дизайн сайтовFigma
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Дизайнер для многостраничного сайта на Тильде

    Ищется дизайнер для создания многостраничного сайта на платформе Тильда. Задача включает разработку стильного и функционального дизайна, который будет соответствовать современным тенденциям веб-дизайна. Ожидается качественный подход и внимание к деталям.

    Дизайн сайтовTilda
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Нужен дизайн мобильного приложения IOS

    Ищется дизайнер для разработки дизайна мобильного приложения на IOS в области психологии. В заявке необходимо указать опыт работы с приложениями и стоимость одного экрана.

    Дизайн мобильных приложений
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Разработка дизайна Landing page

    $60

    Требуется разработать дизайн лендинга в Figma с основным цветом #6C96F9. Срок выполнения - до 2 недель. Предложите свой вариант на основе представленного шаблона. Пример дизайна можно увидеть на сайте CryptoCard.

    Дизайн лендинговFigma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Необходимо сделать дизайн сайта в фигме

    Требуется разработать дизайн интерфейса сайта в фигме. Основная задача — создать уникальную страницу и три подраздела с текстом. Дизайн должен быть выполнен в креативном стиле с оптимальным расположением элементов управления. Подробное техническое задание будет предоставлено позже.

    Дизайн интерфейсовДизайн сайтовFigma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    2 месяца назад