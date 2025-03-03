Верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок54 просмотра

Необходима верстка лендинга - одностраничника, плюс 2 адаптива.

Верстка лендинговСоздание одностраничных сайтов
5 месяцев назад
krutya
Роман 
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Был
12 дней назад
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Выбранный исполнитель

Breeze2
Денис 
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5 месяцев назад
$70
1 день
Escrow
Все отлично. Постучимся снова, когда будет новый проект.
Все отлично, спасибо за проект )

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