Необходимо выполнить вёрстку макетов по исходникам из Figma для десктопа, планшета и мобайла. Требуется кроссбраузерность, использование изображений в форматах webp/svg, соблюдение атрибутов в тегах, применение методологии БЭМ и возможность использования less/sass. Запрещены css фреймворки и jquery. Срок выполнения - 7 дней. Промежуточные результаты должны предоставляться оперативно.
Верстка лендинга
Необходима верстка лендинга - одностраничника, плюс 2 адаптива.
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