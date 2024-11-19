Задача включает выкачку HTML-страниц сайта с их дальнейшим исправлением. Необходимо удалить все метрики и ссылки на сторонние ресурсы, скопировать только HTML, стили и изображения. Формы логина и обратной связи должны быть адаптированы для работы на новом сервере. Блог за 2023-2024 года и страница Career также должны быть добавлены и сверстаны.
Поправить и докрутить верстку
Добрый день, есть очень срочный заказ, нужно поправить и докрутить верстку, поправить отступы, сделать плавнее ховеры, больше шрифты в некоторых местах и так далее, подключить форму обратной связи
Нужно сравнить верстку с макетом и все выровнять, текущая верстка сделана чистым кодом + посадка на WP, но она кривая в некоторых моментах
Текущая верстка - https://games.marginplus.kz
Макет, как нужно сделать - https://www.figma.com/design/Qc1MpKHWKYWAbSCHhoAKcA/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%83?node-id=21-377&t=dlhAIqfguDUANeLj-1
Пример верстки (это тильда) как это должно выглядеть - https://dmitrishinweb.ru
Пожалуйста, пишите только нормальные люди, кто сможет это сделать
Заявки фрилансеров
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