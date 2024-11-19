Верстка шаблона внутренней страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок196 просмотров

Нужно сверстать шаблон внутренней страницы для сайта на Битрикс.


Подробности лучше обсудить через tg (в профиле)

1С-БитриксВерстка страниц
5 месяцев назад
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