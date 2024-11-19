Требуется сверстать сайт студии перманентного макияжа и натянуть его на ВП. Необходима интеграция с системой yclients через API. Также нужно установить все необходимые плагины для удобной работы с сайтом. Подробности об установке плагинов обсуждаются в личной переписке.