Исправить огрехи в верстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок134 просмотра

Имеется готовый сайт, нужно внести ряд правок. Сразу пишите телеграм для связи

Доработка сайтов
5 месяцев назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

thesirvlad
Владислав 
19 лет
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
5 месяцев назад
$50
1 день
хороший специалист. Быстрое и лаконичное решение задачи. Приятные впечатления.
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 часа назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Женя
 
34 года
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
5 месяцев назад
Анастасия
 
20 лет
год в сервисе
Была
7 часов назад
5 месяцев назад
thesirvlad
Владислав 
19 лет
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
5 месяцев назад
Андрей
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад