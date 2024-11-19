Требуется свертсать лендинг по готовому макету Figma с адаптивным и кроссбраузерным дизайном. Необходимы формы опроса и обратной связи с отправкой в Telegram. Сайт на английском языке, оптимизированный под SEO. Ожидается качественный код, поддержка продукта и возможность доработок.