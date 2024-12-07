Требуется адаптивная HTML-верстка макета страницы лендинга, состоящего из нескольких блоков. Обеспечить качественное отображение на различных устройствах и браузерах.
Верстка адаптивного сайта спортивной тематики
Привет!
Мы ищем опытного фрилансера для выполнения задачи по адаптивной верстке сайта. Если вы любите создавать стильные, удобные и идеально отображающиеся на всех устройствах сайты, то мы будем рады сотрудничеству с вами!
Что нужно сделать:
- Выполнить адаптивную верстку сайта (десктоп, планшет, мобильные устройства).
- Обеспечить кроссбраузерную совместимость (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- Оптимизировать верстку для быстрого времени загрузки.
- Интегрировать готовую верстку с системой управления контентом (по необходимости).
Наши ожидания:
- Уверенное владение HTML5, CSS3, JavaScript (бонус: знание фреймворков, например, Bootstrap).
- Опыт работы с адаптивной версткой (пожалуйста, пришлите примеры ваших работ).
- Знание принципов SEO-оптимизации верстки.
- Ответственность и соблюдение сроков.
- Открытость к корректировкам и доработкам по ходу проекта.
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