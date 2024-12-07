Верстка адаптивного сайта спортивной тематики

Привет!



Мы ищем опытного фрилансера для выполнения задачи по адаптивной верстке сайта. Если вы любите создавать стильные, удобные и идеально отображающиеся на всех устройствах сайты, то мы будем рады сотрудничеству с вами!



Что нужно сделать:

- Выполнить адаптивную верстку сайта (десктоп, планшет, мобильные устройства).

- Обеспечить кроссбраузерную совместимость (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

- Оптимизировать верстку для быстрого времени загрузки.

- Интегрировать готовую верстку с системой управления контентом (по необходимости).



Наши ожидания:

- Уверенное владение HTML5, CSS3, JavaScript (бонус: знание фреймворков, например, Bootstrap).

- Опыт работы с адаптивной версткой (пожалуйста, пришлите примеры ваших работ).

- Знание принципов SEO-оптимизации верстки.

- Ответственность и соблюдение сроков.

- Открытость к корректировкам и доработкам по ходу проекта.