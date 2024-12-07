Верстка адаптивного сайта спортивной тематики

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок164 просмотра

Привет!

Мы ищем опытного фрилансера для выполнения задачи по адаптивной верстке сайта. Если вы любите создавать стильные, удобные и идеально отображающиеся на всех устройствах сайты, то мы будем рады сотрудничеству с вами!

Что нужно сделать:

- Выполнить адаптивную верстку сайта (десктоп, планшет, мобильные устройства).

- Обеспечить кроссбраузерную совместимость (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

- Оптимизировать верстку для быстрого времени загрузки.

- Интегрировать готовую верстку с системой управления контентом (по необходимости).

Наши ожидания:

- Уверенное владение HTML5, CSS3, JavaScript (бонус: знание фреймворков, например, Bootstrap).

- Опыт работы с адаптивной версткой (пожалуйста, пришлите примеры ваших работ).

- Знание принципов SEO-оптимизации верстки.

- Ответственность и соблюдение сроков.

- Открытость к корректировкам и доработкам по ходу проекта.

BootstrapCSSHTMLJavaScriptАдаптивная версткаИнтеграция верстки
6 месяцев назад
GreyHill
Михаил 
42 года
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
онлайн
6 месяцев назад
$50
2 дня
Escrow
Славный парень, отзывчивый! Выполнил для меня адаптивную вёрстку спортивного сайта. После оплаты увидел недочёт и попросил Дениса исправить. В течении дня Денис отправил новый архив. Денис, спасибо за работу! Успехов!
Все прошло отлично, спасибо за интересный проект )

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