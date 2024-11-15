Необходимо разработать сайт на платформе WordPress с установкой SSL-сертификата. Также требуется связать домен с хостингом для полноценной работы сайта. Ожидается готовое решение «под ключ».
Нужен верстальщик
Сверстать дизайн и сделать сайт
Заявки фрилансеров
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