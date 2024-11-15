Нужен верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт25 заявок111 просмотров

Сверстать дизайн и сделать сайт

Верстка сайтовСоздание сайтов
6 месяцев назад
vovangross
Владимир 
30 лет
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Был
2 месяца назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Худоёр
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Айбек
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Михаил
 
28 лет
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Александр
 
34 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
19 отзывов(-2)
6 месяцев назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
16 часов назад
27 отзывов
6 месяцев назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
6 месяцев назад
Виталий
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
6 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
6 месяцев назад
ТОП-10
HTML-верстка
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
43 минуты назад
85 отзывов
6 месяцев назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад
15 отзывов(-1)
6 месяцев назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
168 отзывов
6 месяцев назад
ТОП-5
HTML-верстка
Даниил
 
20 лет
9 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 месяцев назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
6 месяцев назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
40 минут назад
4 отзыва
6 месяцев назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
6 месяцев назад
Анатолий
 
26 лет
год в сервисе
Был
4 дня назад
6 месяцев назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 часа назад
1 отзыв
6 месяцев назад
Андрій
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 отзыва
6 месяцев назад
Денис
 
34 года
8 лет в сервисе
онлайн
54 отзыва
6 месяцев назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
120 отзывов
6 месяцев назад
ТОП-5
HTML-верстка
Богдан
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
6 месяцев назад
Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
47 отзывов
6 месяцев назад
Роберт
 
33 года
2 года в сервисе
Был
день назад
6 месяцев назад
Андрей
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 отзывов
6 месяцев назад