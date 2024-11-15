Необходимость в разработке сайта на HTML с несколькими страницами, включая форму опроса и обратной связи, а также личный кабинет. Дизайн предоставляется. Сайт должен быть на английском языке и оптимизирован под SEO. Ожидается качественный код, поддержка продукта и возможность доработок.