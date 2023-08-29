web-розробник, html-верстальник

Про мене:

Привіт! Мене звати Андрій. Я відданий та амбітний html-розробник!

Моя головна мета - створювати якісні та креативні веб-сайти, які відповідають сучасним стандартам і задовольняють потреби моїх клієнтів.

Мої навички:

- HTML і CSS: Маю впевнену експертизу в розробці адаптивних та кросс-браузерних веб-сторінок з використанням HTML5 та CSS3. Вмію створювати красивий та семантичний HTML-код, а також застосовувати CSS-препроцесори, такі як SASS/SCSS, для полегшення розробки та підтримки.

- jQuery: вмію використовувати бібліотеку jQuery для покращення функціональності веб-сайтів та використовувати методологію BEM для підтримки чистого та організованого коду.

- Системи збірки та автоматизації: Маю досвід використання і налаштування інструментів, таких як Gulp, для автоматизації завдань розробки та оптимізації ресурсів.

- Веб-дизайн: Володію навичками роботи з макетами у програмах Figma та Adobe Photoshop.

- Веб-лейаути: Вмію створювати гнучкі та респонсивні веб-лейаути за допомогою CSS Grid та Flexbox, що забезпечує найкращий вигляд сайту на будь-якому пристрої.

Чим я можу допомогти:

З моєю допомогою Ви зможете створити:

- Лендінг-сторінки для вашого продукту або послуги, які залучатимуть клієнтів.

- Корпоративні веб-сайти з ефективною навігацією та інформативним вмістом.

- Інтернет-магазини зі зручними функціями оформленням замовлень.

Підхід до роботи:

Я прагну завжди розуміти потреби клієнта та працювати в команді, щоб досягти найкращих результатів. Моя мета - надавати високоякісні рішення та завжди дотримуватися строків.

Я завжди відкритий до нових викликів та можливостей для росту та навчання.

Зв'яжіться зі мною:

Я готовий до співпраці та готовий відповісти на всі Ваші запитання. Буду радий обговорити Ваші проекти та допомогти вам досягти ваших цілей!

Мої контакти

Instagram : @andriy.grrrl.power

Telegram : @babuba11

Viber: +38098083343

WhatsApp: +38096808333

Gmail: [email protected]