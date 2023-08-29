babuba

Андрій Приварський babuba

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
web-розробник, html-верстальник

Про мене:

Привіт! Мене звати Андрій. Я відданий та амбітний html-розробник!
Моя головна мета - створювати якісні та креативні веб-сайти, які відповідають сучасним стандартам і задовольняють потреби моїх клієнтів.

Мої навички:

- HTML і CSS: Маю впевнену експертизу в розробці адаптивних та кросс-браузерних веб-сторінок з використанням HTML5 та CSS3. Вмію створювати красивий та семантичний HTML-код, а також застосовувати CSS-препроцесори, такі як SASS/SCSS, для полегшення розробки та підтримки.

- jQuery: вмію використовувати бібліотеку jQuery для покращення функціональності веб-сайтів та використовувати методологію BEM для підтримки чистого та організованого коду.

- Системи збірки та автоматизації: Маю досвід використання і налаштування інструментів, таких як Gulp, для автоматизації завдань розробки та оптимізації ресурсів.

- Веб-дизайн: Володію навичками роботи з макетами у програмах Figma та Adobe Photoshop.

- Веб-лейаути: Вмію створювати гнучкі та респонсивні веб-лейаути за допомогою CSS Grid та Flexbox, що забезпечує найкращий вигляд сайту на будь-якому пристрої.

Чим я можу допомогти:

З моєю допомогою Ви зможете створити:

- Лендінг-сторінки для вашого продукту або послуги, які залучатимуть клієнтів.

- Корпоративні веб-сайти з ефективною навігацією та інформативним вмістом.

- Інтернет-магазини зі зручними функціями оформленням замовлень.

Підхід до роботи:

Я прагну завжди розуміти потреби клієнта та працювати в команді, щоб досягти найкращих результатів. Моя мета - надавати високоякісні рішення та завжди дотримуватися строків.

Я завжди відкритий до нових викликів та можливостей для росту та навчання.

Зв'яжіться зі мною:

Я готовий до співпраці та готовий відповісти на всі Ваші запитання. Буду радий обговорити Ваші проекти та допомогти вам досягти ваших цілей!

Мої контакти

Instagram : @andriy.grrrl.power

Telegram : @babuba11

Viber: +38098083343

WhatsApp: +38096808333

Gmail: [email protected]

#15Подбор шрифтов
#18CSS
#24HTML
#26Адаптивная верстка
#37Верстка сайтов
#53Figma
Доработка сайтов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#208
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
HTML-верстка

Портфолио

Отзывы заказчиков

kapezz
42 года
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$200
10 баллов
год назад
Сверстать сайт (туризм)
CSSFigmaHTMLАдаптивная версткаВерстка сайтов
Отлично поработали! все строго в строк, по верстке все четко (делали адаптив плюс десктоп), в случае замечаний мгновенно все решалось и предлагались альтернативные решения, рекомендую как ответственного и исполнительного спеца, спасибо за работу!
Очень приятно было работать с Станиславом! ТЗ чёткое и понятное, при каких-то вопросах - сразу получал конструктивный ответ. Оплата была осуществлена в сроки и на ту же сумму, что и договаривались Рекомендую Станислава как заказчика Спасибо за работу, буду рад с вами работать в дальнейшем)
Ответный отзыв
guest_1702561753419
год в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
год назад
Верстка сайта
FigmaВерстка сайтов
Я очень доволен работой. Андрей точно соблюдал все установленные сроки и всегда был доступен для ответов на любые вопросы. Качество работы превзошло мои ожидания. Андрей проявил высокий профессионализм и внимание к деталям, что сделало сотрудничество с ним приятным и эффективным. Я настоятельно рекомендую всем, кто ищет надежного и квалифицированного специалиста. Отличная работа!
Мне было приятно сотрудничать с Иваном. Четко обговоренные строки и ясное ТЗ. Всегда на связи, если были вопросы Рекомендую сотрудничество с Иваном
Ответный отзыв
DenDevin
40 лет
9 лет в сервисе
онлайн
$15
10 баллов
2 года назад
Доработка мобильной верстки сайта
CSSДоработка сайтовПодбор шрифтов
Андрей быстро справился с заданием, был постоянно на связи и выполнял корректировки очень ответственно. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Денис чудовий замовник, чітко поставив ТЗ, обозначив сроки, постійно на звʼязку та швидка оплата Рекомендую
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$10/час
от $10от 3 дней
#41