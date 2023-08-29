Про мене:
Привіт! Мене звати Андрій. Я відданий та амбітний html-розробник!
Моя головна мета - створювати якісні та креативні веб-сайти, які відповідають сучасним стандартам і задовольняють потреби моїх клієнтів.
Мої навички:
- HTML і CSS: Маю впевнену експертизу в розробці адаптивних та кросс-браузерних веб-сторінок з використанням HTML5 та CSS3. Вмію створювати красивий та семантичний HTML-код, а також застосовувати CSS-препроцесори, такі як SASS/SCSS, для полегшення розробки та підтримки.
- jQuery: вмію використовувати бібліотеку jQuery для покращення функціональності веб-сайтів та використовувати методологію BEM для підтримки чистого та організованого коду.
- Системи збірки та автоматизації: Маю досвід використання і налаштування інструментів, таких як Gulp, для автоматизації завдань розробки та оптимізації ресурсів.
- Веб-дизайн: Володію навичками роботи з макетами у програмах Figma та Adobe Photoshop.
- Веб-лейаути: Вмію створювати гнучкі та респонсивні веб-лейаути за допомогою CSS Grid та Flexbox, що забезпечує найкращий вигляд сайту на будь-якому пристрої.
Чим я можу допомогти:
З моєю допомогою Ви зможете створити:
- Лендінг-сторінки для вашого продукту або послуги, які залучатимуть клієнтів.
- Корпоративні веб-сайти з ефективною навігацією та інформативним вмістом.
- Інтернет-магазини зі зручними функціями оформленням замовлень.
Підхід до роботи:
Я прагну завжди розуміти потреби клієнта та працювати в команді, щоб досягти найкращих результатів. Моя мета - надавати високоякісні рішення та завжди дотримуватися строків.
Я завжди відкритий до нових викликів та можливостей для росту та навчання.
Зв'яжіться зі мною:
Я готовий до співпраці та готовий відповісти на всі Ваші запитання. Буду радий обговорити Ваші проекти та допомогти вам досягти ваших цілей!
Мої контакти
Instagram : @andriy.grrrl.power
Telegram : @babuba11
Viber: +38098083343
WhatsApp: +38096808333
Gmail: [email protected]
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