Доработка мобильной верстки сайта

Потрібно внести правки на сайті з CMS Webflow. Обов'язково досвід роботи в даній CMS. Список завдань (англійською і українською мовою) прикріпляю. Сайт https://www.hochzeitsplauderei.de/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужна помощь опытного верстальщика для доработки мобильной версии сайта. Задачи, которые нужно выполнить опишу ниже.
Сайт: https://elenamilko.com/
1. Добавить в наш сайт семейство шрифтов, которое присутствует на сайте https://www.v-boiaryna.com/.
Шрифты с указанного сайта очень подходят для нашего, поэтому нужно их импортировать.
2. Исправить отображение и размеры шрифтов в мобильной версии сайта. Нужно чтобы шрифты хорошо читались на всех устройствах, не выходили за рамки блоков.
3. Выровнять отображение иконок соцсетей в мобильной и десктопной версии. Нужно чтобы иконки были одинакового размера и находились на одном горизонтальном уровне.
4. Убрать маленький отступ между верхним хедером и баннером в моб. версии.
5. Сделать отступы между тремя зелеными блоками.
6. Увеличить размер шрифта почты и иконки справа до одинакового размера с иконками соцсетей. Все должно смотреться гармонично как на десктопе, так и на мобильном.
Возможно в процессе понадобятся мелкие доработки верстки и css.
В отклике укажите пожалуйста бюджет доработок и сроки выполнения. Спасибо.
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