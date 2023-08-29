Доработка мобильной верстки сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужна помощь опытного верстальщика для доработки мобильной версии сайта. Задачи, которые нужно выполнить опишу ниже.

Сайт: https://elenamilko.com/

1. Добавить в наш сайт семейство шрифтов, которое присутствует на сайте https://www.v-boiaryna.com/.

Шрифты с указанного сайта очень подходят для нашего, поэтому нужно их импортировать.

2. Исправить отображение и размеры шрифтов в мобильной версии сайта. Нужно чтобы шрифты хорошо читались на всех устройствах, не выходили за рамки блоков.

3. Выровнять отображение иконок соцсетей в мобильной и десктопной версии. Нужно чтобы иконки были одинакового размера и находились на одном горизонтальном уровне.

4. Убрать маленький отступ между верхним хедером и баннером в моб. версии.

5. Сделать отступы между тремя зелеными блоками.

6. Увеличить размер шрифта почты и иконки справа до одинакового размера с иконками соцсетей. Все должно смотреться гармонично как на десктопе, так и на мобильном.





Возможно в процессе понадобятся мелкие доработки верстки и css.

В отклике укажите пожалуйста бюджет доработок и сроки выполнения. Спасибо.