Доработка мобильной верстки сайта

HTML-версткаЗавершен9 заявок48 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужна помощь опытного верстальщика для доработки мобильной версии сайта. Задачи, которые нужно выполнить опишу ниже.
Сайт: https://elenamilko.com/
1. Добавить в наш сайт семейство шрифтов, которое присутствует на сайте https://www.v-boiaryna.com/.
Шрифты с указанного сайта очень подходят для нашего, поэтому нужно их импортировать.
2. Исправить отображение и размеры шрифтов в мобильной версии сайта. Нужно чтобы шрифты хорошо читались на всех устройствах, не выходили за рамки блоков.
3. Выровнять отображение иконок соцсетей в мобильной и десктопной версии. Нужно чтобы иконки были одинакового размера и находились на одном горизонтальном уровне.
4. Убрать маленький отступ между верхним хедером и баннером в моб. версии.
5. Сделать отступы между тремя зелеными блоками.
6. Увеличить размер шрифта почты и иконки справа до одинакового размера с иконками соцсетей. Все должно смотреться гармонично как на десктопе, так и на мобильном.


Возможно в процессе понадобятся мелкие доработки верстки и css.
В отклике укажите пожалуйста бюджет доработок и сроки выполнения. Спасибо.

4 месяца назад
DenDevin
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
18 часов назад
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Выбранный исполнитель
babuba
25 летУкраина
год в сервисе
Был
час назад
4 месяца назад
$15
2 дня
UAH
Андрей быстро справился с заданием, был постоянно на связи и выполнял корректировки очень ответственно. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Денис чудовий замовник, чітко поставив ТЗ, обозначив сроки, постійно на звʼязку та швидка оплата Рекомендую
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