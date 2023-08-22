Html, Flash, Java

$50
HTML-версткаЗакрыт6 заявок98 просмотров
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3 дня, по отметке времени.

Html, Flash, Java, - без валидации.

Файл с заданием пришлю на email.

HTML
4 месяца назад
guest_1692803031474
Россия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад