Конструктор простой, кто сталкивался-знает. А так все наполнение есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
3 дня, по отметке времени.
Html, Flash, Java, - без валидации.
Файл с заданием пришлю на email.
- Похожие заказы
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $100
Нужен опытный кодер , подробно что сделать в ЛС объясню , сайт уже готовый , но нужны правкиHTML-верстка39 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужна вёрстка под NUXT прошу вас оценить верстку разделов по отдельности (стоимость и срок): 1.О компании - Производство - Вакансии - Руководство - Бренды - Документы ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $35
Доделать сайт с анимациями с использованием библиотеки GSAP. ПИСАТЬ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО НА 1000% УВЕРЕН, ЧТО СМОЖЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!!! Я ищу специалиста, который разбирается в GSAP. Необходимо доработать сайт надежно и очень ...HTML-верстканет заявокЗакрытнет даты
- $40
Доделать сайт с анимациями с использованием библиотеки GSAP. писать только тем кто уверен в себеHTML-верстканет заявокЗакрытнет даты
Важно включится в работу над проектом сразу. Что нам нужно: - уверенное владение gsap, опыт написания сложных анимаций из нескольких шагов - опыт работы в команде с верстальщиком: описание особенности вёрстки блоков со сложными ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Есть сайт, сделаный конструктором, код, естественно, грязный. Нужно привести вёрстку в порядок. Сайт содержит 7 маленьких страниц с минимум текста.Завершен4 месяца назад
Есть сайт, с которого нужно клонировать несколько страниц с использованием бутстрапа и сделать их адаптивными.Завершен4 месяца назад
- $100
Потрібно зверстати три сторінки на вью. Є ТЗ та макети. Робота під нда. Передплата після першої сторінки. Тільки з відгуками. ТЗ і макети надам кандидатам що підійдутьЗавершен4 месяца назад
- $85
Задача: сверстать по примеру сайта v-mtl.ru и насадить вертску на голый опенкарт 3HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 месяца назад