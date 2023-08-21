Верстка анимаций для сайта

HTML-версткаЗакрыт3 заявки89 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Важно включится в работу над проектом сразу.

Что нам нужно:
- уверенное владение gsap, опыт написания сложных анимаций из нескольких шагов
- опыт работы в команде с верстальщиком: описание особенности вёрстки блоков со сложными анимациями и в целом требований к вёрстке, чтобы было удобно её анимировать

Будет плюсом:
- самостоятельность, насмотренность, знание best practice.

Сложно оценить объем работы. Оплата за проект будет зависеть от часовой ставки, не забудь сообщить ее при отклике :)

Напиши нам:
- пару слов о себе
- ссылку на работы/портфолио
- свою часовую ставку

Примеры, чтобы оценить сложность анимаций:
- анимированный блок на сайте (пример #1)

4 месяца назад
guest_1692701435007
Россия
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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