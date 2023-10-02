Верстка двух страниц

HTML-версткаЗавершен34 заявки148 просмотров
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Добрый день !
Нужно сверстать 2 страницы (главная и о нас).

4 месяца назад
guest_16381924644034
Украина
2 года в сервисе
Была
2 дня назад
Выбранный исполнитель
ItsZeroFour
17 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
$10
25 дней
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