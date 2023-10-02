Верстка двух страниц

Необходимо на проекте ссылка скрыта сверстать мобильное меню как тут ссылка скрыта Важно чтобы при переходе во вложенные разделы была ссылка и на тот элемент который имеет вложенность что нажали и его ...
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Добрый день !
Нужно сверстать 2 страницы (главная и о нас).
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