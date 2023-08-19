Внести правки после верстки

HTML-версткаЗавершен14 заявок63 просмотра
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Заказал верстку - сделали хорошо, но при просьбе внести некоторые правки (платно) верстальщик сказал "ок" и пропал)

Ссылку на верстку скину после предварительной оценки, или если нужно посмотреть код перед оценкой - пишите, скину в личку.

Правки минимальные, можете увидеть их в блоке справа

Ссылка скрыта

Нужен человек, кто сможет подправить и будет на связи в случае дальнейших вопросов или других задач)

4 месяца назад
bondarenkodmitry
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
dzubenko_d
Дмитро 
18 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
$15
1 день
UAH
Специалист с большой буквы, видно что ему нравится что делает. Указал на некоторые ошибки которых не было в ТЗ и исправил их. По задаче нареканий нет, если в чем сомневался - уточнял, а не делал "чтобы подошло по заданию". Где-то подсказывал почему лучше сделать по другому а не как указано в задаче. Заложил время с запасом что меня устраивало и в итоге сдал все раньше. Короче ТОП, однозначно рекомендую и сам буду обращаться еще
Хороший заказчик, полный порядок, все, как по инструкции, оплата сразу Рекомендую
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