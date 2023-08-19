Внести правки после верстки

Привет, у тебя верстка осталась? Адаптивная верстка сайта Movea
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заказал верстку - сделали хорошо, но при просьбе внести некоторые правки (платно) верстальщик сказал "ок" и пропал)
Ссылку на верстку скину после предварительной оценки, или если нужно посмотреть код перед оценкой - пишите, скину в личку.
Правки минимальные, можете увидеть их в блоке справа
Ссылка скрыта
Нужен человек, кто сможет подправить и будет на связи в случае дальнейших вопросов или других задач)
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