bondarenkodmitry

На сайте https://masterglass.ru/_s_title/ был заменен блок поиска. За основу взят https://searchanise.io/demo/ Собственно задача сделать редизайн этого блока и в пк версии и в мобильной чтобы он соответствовал дизайну проекта - подобрать / указать шрифты ...
Дмитрий Бондаренко bondarenkodmitrybondarenkodmitry
- Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо на проекте ссылка скрыта сверстать мобильное меню как тут ссылка скрыта Важно чтобы при переходе во вложенные разделы была ссылка и на тот элемент который имеет вложенность что нажали и его ...Завершен5 месяцев назад
Заказал верстку - сделали хорошо, но при просьбе внести некоторые правки (платно) верстальщик сказал "ок" и пропал) Ссылку на верстку скину после предварительной оценки, или если нужно посмотреть код перед оценкой - пишите, скину ...Завершен5 месяцев назад
Необходимо написать функцию которая получает на входе параметры: путь до изображения, путь куда сохранить(без названия файла, оно должно быть такое же как на в первом параметре) максимальная ширина итогового изображения, максимальная высота итогового изображения, массив соотношения сторон (например ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Необходима адаптивная верстка главной страницы для интернет магазина по макету 1. Выпадающее меню каталога нужно взять со старого сайта 2. Главный баннер по центру это слайдер 3. Вкладки хиты / новинки / акции должны переключаться - думаю ...Завершен7 месяцев назад
Баннер для зимней акции книжного интернет-магазина Не так давно рисовали для черной пятницы, вот такой баннер былhttps://studentsbook.net/upload/iblock/048/65pd4bjv18rzvia61w12qpgqqh79n4ps.jpg Тут дизайн и текст все устраивало. Размеры тоже можно взять отсюда Акцию решили продлить, но теперь нужно что-то на зимнюю тематику. ...Баннеры1 исполнительЗавершенгод назад
- $8
Необходимо под большим баннером с категориями разместить текст следующего содержания: "Уважаемые покупатели! В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране и нестабильным курсом валют заказы в нашем интернет-магазине отгружаются только при условии 100% предоплаты Надеемся, что это временная ...Завершенгод назад
Нарисовать баннер для интернет магазина иностранных книг studentsbook.net Размер 1920х390 Тематика: черная пятница . будет скидка -15% на всеБаннеры3 заявкиЗакрытгод назад
На действующем интернет магазине необходимо сверстать новый список заказов в личном кабинете. Макет в figme https://www.figma.com/file/zV3dVLEkKOXjrafLjS8iI3/studentsbook.net?node-id=0%3A1 правые 4 блока это то, что должно быть в итоге Прошу обратить внимание, что при нажатии на блок он должен разворачиваться со ...Завершенгод назад
- $5
Нужна функция на php принимающая на входе timestamp даты, возвращать должна timestamp следующего рабочего дня. Но! Обязательно использование файла с сайта xmlcalendar. Должны учитываться праздники оттуда, и если выходной перенесли то этот день должен считаться рабочим ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо авторизоваться под логином яндекса. И выполнить определенное действие (не для спама) - принять соглашение в двух местах. На входе логин пароль прокси. После авторизации посетить нужно всего 2 страницы - которые можно посетить только через веб ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Имеется страница, который необходимо использовать под другой товар (бижутерия). От меня – ссылка на товар, фотографии (для понимания что будет на сайте) и доп. информация какая есть. Необходимо придумать 3 преимущества в 3-4 слова и 3 блока ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $2
Нужно создать правило htaccess при несуществующем файле. сначала искать в одном месте файл и если его нет то перевести запрос на index.php Код ниже работает! но если обратиться к файлу которого нет ни в реальности и нет ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо сверстать письмо для корректного отображения в почтовых сервисах. psd имеетсяHTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходим знаток битрикс который хорошо разбирается в модуле торговый каталог и интернет магазин и сможет проконсультировать по поводу настройки товарного маркетинга->правила работы с корзиной. необходимо настроить скидки которые в некоторых случаях будут суммироваться, а в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать 2 странички с табличками ui-grid. есть сайт донор откуда можно просто скопировать если разбираетесь, НО ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕРЕЗ ui-grid из csv! просто скопировать стили и сделать на table tr td - не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
-->Для свободных сейчас. Сроки до двух дней. Подвел верстальщик и 4 дня потрачено впустую. Только безопасный платеж т.к. с предоплатой напрямую 4 дня назад уже столкнулся:) Итак: Имеется макет полноэкранной и мобильной версии. Необходимо сверстать все что на ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется макет полноэкранной и мобильной версии. Необходимо сверстать все что на странице чтобы адаптировалось под все устройства. Минимум картинок-максимум кроссбраузерного css. то есть вырезать картинку с фоном из psd не считается хорошей версткой:) Всплывающие окна и карусели - ...Закрыт5 лет назад
Всем привет! Нужен макет одностраничного сайта на тему "продажи ночников оптом" Акцент должен быть с уклоном на выгоду, ведь основная цель для оптовиков - перепродажа. На сайте должна быть витрина товаров с несколькими фотографиями каждый (возможно как ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $5
Имеется сайта на cms Bitrix. Разделен с помощью многосайтовости. испытываю трудности с прикреплением стороннего домена с поддоменом. Сайт ведет себя достаточно странно и контент на поддомене перемешивается с контентом основного сайта. Необходима помощь в настройке ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад