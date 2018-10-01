bondarenkodmitry

Дмитрий Бондаренко bondarenkodmitry

 
30 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$125
выплачено фрилансерам
78%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Редизайн блока поиска интернет магазина

    На сайте https://masterglass.ru/_s_title/ был заменен блок поиска. За основу взят https://searchanise.io/demo/ Собственно задача сделать редизайн этого блока и в пк версии и в мобильной чтобы он соответствовал дизайну проекта - подобрать / указать шрифты ...

    CSS
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Создание мобильного меню для сайта

    Необходимо на проекте ссылка скрыта сверстать мобильное меню как тут ссылка скрыта Важно чтобы при переходе во вложенные разделы была ссылка и на тот элемент который имеет вложенность что нажали и его ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Внести правки после верстки

    Заказал верстку - сделали хорошо, но при просьбе внести некоторые правки (платно) верстальщик сказал "ок" и пропал) Ссылку на верстку скину после предварительной оценки, или если нужно посмотреть код перед оценкой - пишите, скину ...

    Правки в верстке
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • PHP функция для ресайза изображения GD2

    Необходимо написать функцию которая получает на входе параметры: путь до изображения, путь куда сохранить(без названия файла, оно должно быть такое же как на в первом параметре) максимальная ширина итогового изображения, максимальная высота итогового изображения, массив соотношения сторон (например ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Сверстать главную страницу интернет - магазина

    Необходима адаптивная верстка главной страницы для интернет магазина по макету 1. Выпадающее меню каталога нужно взять со старого сайта 2. Главный баннер по центру это слайдер 3. Вкладки хиты / новинки / акции должны переключаться - думаю ...

    JavascriptHTMLВерстка главной страницы
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Нарисовать баннер для интернет магазина

    Баннер для зимней акции книжного интернет-магазина Не так давно рисовали для черной пятницы, вот такой баннер былhttps://studentsbook.net/upload/iblock/048/65pd4bjv18rzvia61w12qpgqqh79n4ps.jpg Тут дизайн и текст все устраивало. Размеры тоже можно взять отсюда  Акцию решили продлить, но теперь нужно что-то на зимнюю тематику. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Сверстать адаптивный информационный баннер для интернет магазина

    $8

    Необходимо под большим баннером с категориями разместить текст следующего содержания: "Уважаемые покупатели! В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране и нестабильным курсом валют заказы в нашем интернет-магазине отгружаются только при условии 100% предоплаты Надеемся, что это временная ...

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Сверстать список заказов в личном кабинете Интернет-магазина

    На действующем интернет магазине необходимо сверстать новый список заказов в личном кабинете. Макет в figme https://www.figma.com/file/zV3dVLEkKOXjrafLjS8iI3/studentsbook.net?node-id=0%3A1 правые 4 блока это то, что должно быть в итоге Прошу обратить внимание, что при нажатии на блок он должен разворачиваться со ...

    JavascriptHTMLCSSBootstrapjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Php скрипт: должен возвращать следующий рабочий день

    $5

    Нужна функция на php принимающая на входе timestamp даты, возвращать должна timestamp следующего рабочего дня. Но! Обязательно использование файла с сайта xmlcalendar. Должны учитываться праздники оттуда, и если выходной перенесли то этот день должен считаться рабочим ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт авторизации в Yandex на PHP

    Необходимо авторизоваться под логином яндекса. И выполнить определенное действие (не для спама) - принять соглашение в двух местах. На входе логин пароль прокси.  После авторизации посетить нужно всего 2 страницы - которые можно посетить только через веб ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написание текста на лендинг бижутерии

    Имеется страница, который необходимо использовать под другой товар (бижутерия). От меня – ссылка на товар, фотографии (для понимания что будет на сайте) и доп. информация какая есть. Необходимо придумать 3 преимущества в 3-4 слова и 3 блока ...

    Тексты для лендинга
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание правила htaccess

    $2

    Нужно создать правило htaccess при несуществующем файле. сначала искать в одном месте файл и если его нет то перевести запрос на index.php Код ниже работает! но если обратиться к файлу которого нет ни в реальности и нет ...

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Консультация удаленная помощь по bitrix

    Необходим знаток битрикс который хорошо разбирается в модуле торговый каталог и интернет магазин и сможет проконсультировать по поводу настройки товарного маркетинга-&gt;правила работы с корзиной. необходимо настроить скидки которые в некоторых случаях будут суммироваться, а в ...

    Битрикс
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен знаток ui-grid. Или js программист

    Нужно сделать 2 странички с табличками ui-grid. есть сайт донор откуда можно просто скопировать если разбираетесь, НО ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕРЕЗ ui-grid из csv! просто скопировать стили и сделать на table tr td - не ...

    JavascriptHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка адаптивного лендинга

    --&gt;Для свободных сейчас. Сроки до двух дней. Подвел верстальщик и 4 дня потрачено впустую. Только безопасный платеж т.к. с предоплатой напрямую 4 дня назад уже столкнулся:) Итак: Имеется макет полноэкранной и мобильной версии. Необходимо сверстать все что на ...

    CSS
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка адаптивного лендинга

    Имеется макет полноэкранной и мобильной версии. Необходимо сверстать все что на странице чтобы адаптировалось под все устройства. Минимум картинок-максимум кроссбраузерного css. то есть вырезать картинку с фоном из psd не считается хорошей версткой:) Всплывающие окна и карусели - ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Макет лендинга для продажи игрушек оптом

    Всем привет! Нужен макет одностраничного сайта на тему "продажи ночников оптом" Акцент должен быть с уклоном на выгоду, ведь основная цель для оптовиков - перепродажа. На сайте должна быть витрина товаров с несколькими фотографиями каждый (возможно как ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Помощь в разделении сайта на поддомены

    $5

    Имеется сайта на cms Bitrix. Разделен с помощью многосайтовости. испытываю трудности с прикреплением стороннего домена с поддоменом. Сайт ведет себя достаточно странно и контент на поддомене перемешивается с контентом основного сайта. Необходима помощь в настройке ...

    NginxApacheБитриксНастройка Apache
    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Dmitry55555
Дмитрий 
35 летТурция
год в сервисе
Был
2 дня назад
$15
10 баллов
4 месяца назад
Создание мобильного меню для сайта
Работать с заказчиком одно удовольствие. Четкое ТЗ. Всегда был на связи для уточнения нюансов. Рекомендую
С осторожностью решился выбрать пользователя без отзывов, но не ошибся)) Дмитрий справился на отлично с моей задачей, результат соответствует ТЗ и моим ожиданиям. Что было непонятно - уточнял и советовались как сделать лучше. Во время, которое обсудили сразу, уложился. Рекомендую
Ответный отзыв
dzubenko_d
Дмитро 
18 летУкраина
2 года в сервисе
Был
день назад
$15
10 баллов
5 месяцев назад
Внести правки после верстки
Хороший заказчик, полный порядок, все, как по инструкции, оплата сразу Рекомендую
Специалист с большой буквы, видно что ему нравится что делает. Указал на некоторые ошибки которых не было в ТЗ и исправил их. По задаче нареканий нет, если в чем сомневался - уточнял, а не делал "чтобы подошло по заданию". Где-то подсказывал почему лучше сделать по другому а не как указано в задаче. Заложил время с запасом что меня устраивало и в итоге сдал все раньше. Короче ТОП, однозначно рекомендую и сам буду обращаться еще
Ответный отзыв
Maxtrokh
Максим 
28 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 отзывов
$15
10 баллов
6 месяцев назад
PHP функция для ресайза изображения GD2
Спасибо, все быстро оплатил, рекомендую
Сдал работу через 2 часа. Все четко по ТЗ. Рекомендую
Ответный отзыв
maksimpetr
29 летСербия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
7 месяцев назад
Сверстать главную страницу интернет - магазина
Было очень комфортно работать с Дмитрием. Четкое ТЗ, интересные проекты, рекомендую! Буду рад продолжить сотрудничество)
Это первый исполнитель, который выполнил задачу в полном соответсвии с ТЗ и макетом и мне все понравилось сразу Был на связи, и все сдал в срок. За этот заказ однозначно 5 звезд, буду обращаться еще
Ответный отзыв
Ayiza
Айиза 
22 годаКиргизия
4 года в сервисе
Была
месяц назад
$12
10 баллов
год назад
Нарисовать баннер для интернет магазина
Спасибо за доверие) Первый клиент на этой бирже, классная коммуникация, оплата без задержек, адекватная критика! Обращайтесь ещё буду рада помочь!
Всё отлично. Баннер был готов через 5 часов. Минимальные правки были внесены моментально
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