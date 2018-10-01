bondarenkodmitry

Специалист с большой буквы, видно что ему нравится что делает. Указал на некоторые ошибки которых не было в ТЗ и исправил их. По задаче нареканий нет, если в чем сомневался - уточнял, а не делал "чтобы подошло по заданию". Где-то подсказывал почему лучше сделать по другому а не как указано в задаче. Заложил время с запасом что меня устраивало и в итоге сдал все раньше. Короче ТОП, однозначно рекомендую и сам буду обращаться еще