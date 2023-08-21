Создание мобильного меню для сайта

Необходимо на проекте ссылка скрыта сверстать мобильное меню как тут ссылка скрыта

Важно чтобы при переходе во вложенные разделы была ссылка и на тот элемент который имеет вложенность что нажали и его подразделы. Если раздел имеет подразделы - указать срелочкой. Если нет - сразу переход на раздел.

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