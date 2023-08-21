Создание мобильного меню для сайта

HTML-версткаЗавершен4 заявки139 просмотров
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Необходимо на проекте ссылка скрыта сверстать мобильное меню как тут ссылка скрыта

Важно чтобы при переходе во вложенные разделы была ссылка и на тот элемент который имеет вложенность что нажали и его подразделы. Если раздел имеет подразделы - указать срелочкой. Если нет - сразу переход на раздел.

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4 месяца назад
bondarenkodmitry
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель
Dmitry55555
Дмитрий 
35 летТурция
год в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
$15
1 день
UAH
С осторожностью решился выбрать пользователя без отзывов, но не ошибся)) Дмитрий справился на отлично с моей задачей, результат соответствует ТЗ и моим ожиданиям. Что было непонятно - уточнял и советовались как сделать лучше. Во время, которое обсудили сразу, уложился. Рекомендую
Работать с заказчиком одно удовольствие. Четкое ТЗ. Всегда был на связи для уточнения нюансов. Рекомендую
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