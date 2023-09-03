ItsZeroFour

Даниил Андреев ItsZeroFour

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Быстрое создание сайтов на React, NodeJS. Готов взяться за заказ

Создаю сайты с 2020 года. В каждый свой pet-проект вкладываю максимум. Добавляю что-то новое, оптимизирую и делаю удобный функционал!

Плюсы работать со мной😎:

  • Гарантия на выполненный проект. В течении 2-х недель доработаю проект бесплатно в случае надобности, исправлю ошибки!

  • Бесплатные правки в проект.

  • Экономия денег. Не прошу много денег за выполненную работу.

💻Со мной вы можете связаться по:

Cоц. сетям:

  1. VK: https://vk.com/nullbebra

  2. TenChat: https://tenchat.ru/itsZeroFour

  3. Telegram: https://t.me/ItsZeroFour

Остальное:

Почта: [email protected]

Личный сайт: https://zero-personal-web.vercel.app

GitHub: https://github.com/ItsZeroFour

-Готов приступить к работе прямо сейчас!

-Всегда довожу дело до конца

-Предоплату не беру

Мои технологии (мой стэк):

  • ReactJS

  • NodeJS

  • HTML

  • CSS, Scss

  • Flexbox

  • БЭМ

💵Оплату за работу можно осуществить любым удобным для вас способом!

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Работал и много практиковался😳. Решил предоставлять свои услуги как фрилансер🙆‍♂️

Все мои проекты вы можете посмотреть на моей странице в VK, TenChat, а так же на моем личном сайте! Код моих проектов хранится на GitHub

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Отзывы заказчиков

guest_16381924644034
3 года в сервисе
Была
9 дней назад
$10
10 баллов
2 года назад
Верстка двух страниц
Верстка страниц
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
veroniOOO
Вероника 
26 лет
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Сверстать макет с фигмы со сложными элементами + Вэб программирование
FigmaВерстка сайтов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
skofilb
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
2 года назад
Адаптировать страницу сайта под все возможны варианты устройств
Адаптивная верстка
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
2 отзыва
$5/час
от $20от 5 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
$5/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $100от 7 дней
нет рейтинга