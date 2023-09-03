Создаю сайты с 2020 года. В каждый свой pet-проект вкладываю максимум. Добавляю что-то новое, оптимизирую и делаю удобный функционал!
Плюсы работать со мной😎:
Гарантия на выполненный проект. В течении 2-х недель доработаю проект бесплатно в случае надобности, исправлю ошибки!
Бесплатные правки в проект.
Экономия денег. Не прошу много денег за выполненную работу.
💻Со мной вы можете связаться по:
Cоц. сетям:
TenChat: https://tenchat.ru/itsZeroFour
Telegram: https://t.me/ItsZeroFour
Остальное:
Почта: [email protected]
Личный сайт: https://zero-personal-web.vercel.app
GitHub: https://github.com/ItsZeroFour
-Готов приступить к работе прямо сейчас!
-Всегда довожу дело до конца
-Предоплату не беру
Мои технологии (мой стэк):
ReactJS
NodeJS
HTML
CSS, Scss
Flexbox
БЭМ
💵Оплату за работу можно осуществить любым удобным для вас способом!
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Работал и много практиковался😳. Решил предоставлять свои услуги как фрилансер🙆♂️
Все мои проекты вы можете посмотреть на моей странице в VK, TenChat, а так же на моем личном сайте! Код моих проектов хранится на GitHub
Портфолио
- Мой личный сайт23 просмотра
- Небольшой сайт5 просмотров
- Учет доходов и расходов (pet-проект)4 просмотра
- Интернет магазин (pet-проект)10 просмотров
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