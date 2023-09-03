Быстрое создание сайтов на React, NodeJS. Готов взяться за заказ

Создаю сайты с 2020 года. В каждый свой pet-проект вкладываю максимум. Добавляю что-то новое, оптимизирую и делаю удобный функционал!

Плюсы работать со мной😎:

Гарантия на выполненный проект. В течении 2-х недель доработаю проект бесплатно в случае надобности, исправлю ошибки!

Бесплатные правки в проект.

Экономия денег. Не прошу много денег за выполненную работу.

💻Со мной вы можете связаться по:

Cоц. сетям:

Остальное:

Почта: [email protected]

Личный сайт: https://zero-personal-web.vercel.app

GitHub: https://github.com/ItsZeroFour

-Готов приступить к работе прямо сейчас!

-Всегда довожу дело до конца

-Предоплату не беру

Мои технологии (мой стэк):

ReactJS

NodeJS

HTML

CSS, Scss

Flexbox

БЭМ

💵Оплату за работу можно осуществить любым удобным для вас способом!

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Работал и много практиковался😳. Решил предоставлять свои услуги как фрилансер🙆‍♂️

Все мои проекты вы можете посмотреть на моей странице в VK, TenChat, а так же на моем личном сайте! Код моих проектов хранится на GitHub