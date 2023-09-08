Сверстать макет с фигмы со сложными элементами + Вэб программирование

Здравствуйте! Необходимо сверстать немного сложненький макет из нескольких старниц с анимациями, друг на друга наложенными блоками и т.д. К всему этому еще и подключить форму обратной связи, открытие и закрытие всяких элементов и возможность оставление отзывов.



Подробнее в лс после того, как я вас выберу.

Бюджет предлагайте предварительный.