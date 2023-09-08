Сверстать макет с фигмы со сложными элементами + Вэб программирование

Веб-программированиеЗавершен11 заявок48 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо сверстать немного сложненький макет из нескольких старниц с анимациями, друг на друга наложенными блоками и т.д. К всему этому еще и подключить форму обратной связи, открытие и закрытие всяких элементов и возможность оставление отзывов.

Подробнее в лс после того, как я вас выберу.

Бюджет предлагайте предварительный.

4 месяца назад
veroniOOO
Вероника 
25 летРоссия
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ItsZeroFour
17 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
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Было приятно поработать <3