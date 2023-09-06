Интеграция SMS провайдера sms-boom.ru и CRM системы Yclients

Добрый день!



Необходимо провести интеграцию нашего смс-сервиса sms-boom.ru и CRM системы Yclients.

В соответствии с правилами и документацией маркетплейса yclients - https://support.yclients.com/67-68--razmeshenie-v-marketplejse-yclients/ .

Интеграция выполняется через размещение публичного приложения в маркетплейсе CRM системы Yclients https://yclients.com/appstore/developers (доступ в ЛК разработчика предоставим выбранному исполнителю)

Приложение должно отправлять уведомления из системы YCLIENTS по каскаду WhatsApp + СМС.

1) проверяется, есть ли на номере получателя вотсап

2) если есть, отправляет сообщение через связку web whatsapp

3) если нет, то отправляет обычное смс через готовый API нашего сервиса (описание тут https://sms-boom.ru/api)

Соответственно выполненным задание будем считать в том числе при успешном прохождении модерации приложения со стороны Yclients и публикации его в открытом доступе для всех клиентов платформы.

Отправка Whatsapp должна быть реализована через неофициальную интеграцию с WhatsApp через web whatsapp, чтобы клиент мог через сканирование qr кода своим приложением на телефоне привязать свой номер, с которого в дальнейшем и будут отправляться сообщения в мессенджере.





Дополнительно необходим многопользовательский интерфейс для подключения номера телефона личного кабинета WhatsApp и ключа для управления клиентом.





Пример кабинета для подключения номера через web whatsapp - iqsent.com. Можно сделать копию или аналогичный. Подобные интеграции также работают у аналогичных сервисов - wazzup, green-api, wapico. Можно копировать/использовать их. Также если будет необходимость использовать стороннюю платную интеграцию whatsapp (сканирование qr кода и дальнейшая отправка сообщений по api), такой вариант также возможен, просьба заранее информировать заказчика о такой необходимости и любых потенциальных затратах, которые будут необходимы при использовании такого сервиса.

По всем вопросам касательно отправки СМС и использования API нашего сервиса sms-boom.ru можно обращаться к заказчику.

По всем вопросам касательно системы Yclients - исполнитель будет добавлен в чат с техническими специалистами со стороны Yclients, предоставим все необходимые для работы доступы и контакты.