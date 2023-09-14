Необходимо спарсить контактные данные

Веб-программированиеЗавершен4 заявки66 просмотров
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Необходимо спарсить контактные данные (название учреждения, код ЄДРПОУ, телефон, имейл, ФИО директора) с известного сайта. А, именно необходима структурированная база данных нишевых предприятий/учреждений, в виде эксель файла. Предпочтения буду отдаваться исполнителям, у которых уже есть подобные кейсы. Если имеется опыт в подобных решениях, то вы знаете цену и сроки реализации. Детальное обсуждение задачи в ЛС.

4 месяца назад
DataDreamer
Марина 
40 летУкраина
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
$100
2 дня
UAH
Очень оперативный и компетентный специалист. Спарсил всю необходимую информацию с учетом всех пожеланий.
Было приятно поработать и изучить новый для себя ресурс prozorro. В ходе выполнения проекта конструктивно и оперативно решали возникающие вопросы. Сотрудничеством доволен, надеюсь на продолжение.