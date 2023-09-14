Необходимо спарсить контактные данные (название учреждения, код ЄДРПОУ, телефон, имейл, ФИО директора) с известного сайта. А, именно необходима структурированная база данных нишевых предприятий/учреждений, в виде эксель файла. Предпочтения буду отдаваться исполнителям, у которых уже есть подобные кейсы. Если имеется опыт в подобных решениях, то вы знаете цену и сроки реализации. Детальное обсуждение задачи в ЛС.