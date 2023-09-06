Нужна правка\доработка модального окна, скрипты на JavaScript

Веб-программированиеЗавершен1 заявка23 просмотра
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Сайт интегрирован с CMS Umbraco (С#), скрипты на JavaScript, нужно доделать или полностью сделать всплывающее окно.

Javascript
4 месяца назад
menting84
Вика 
39 летКазахстан
7 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
gleb_freelancer
Глеб Мизгулин 
20 летУкраина
4 года в сервисе
Был
12 дней назад
4 месяца назад
$20
2 дня
UAH
Очень оперативно и четко выполнил задание. Буду рада снова сотрудничать
Заказчик четко поставил задание, всегда находится на связи, все прошло отлично, рекомендую!