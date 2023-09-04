Требуется сделать фронт на vue.js

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок23 просмотра
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Требуется сделать фронт на vue.js. Имеется openapi c подробными комментариями. Детально уже исполнителю вышлю архив с проектом и более подробное ТЗ.

4 месяца назад
qqqr
39 летКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад