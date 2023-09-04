Vue+laravel

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок26 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

кто работает на vue+laravel?
http://csp51.ru/

Мы готовим редизайн к этому сайту. Объём страниц останется неизменным. Необходима грубая оценка на разрвёртывание сайта по нашему дизайну.

Также рассмотрю варианты разработки на готовой cms, т.к. у администратора должна быть возможность добавления новостей и фотографий .

Laravel
4 месяца назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
19 дней назад