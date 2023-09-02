Доработать тарифы на сайте

$100
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Требуется, согласно тз, и указанного бюджета доработать функционал тарифов для просмотра полной информации о продукте в каталоге, на сайте со стеком: yii2, jquery. ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FNAHmp1Q2wu8szZD0jz_SqouXjaGPyoOogwm_KhDJt8/edit?usp=sharing

4 месяца назад
sergbels
Сергей 
50 летБеларусь
9 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад