Доработать тарифы на сайте

Добрый день! Для разовой задачи нам нужен специалист, который напишет скрипт для определения наличия работы на сайте. Суть следующая: Нельзя использовать расширения. На сайте нужно обновлять страницу раз в 5 минут. Если работы нет - надпись на сайте ...