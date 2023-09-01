Правки по сайту вордпресс, тз прикладываю

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки57 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На основании аудита от сео специалиста, было написано ТЗ.
Вот ТЗ, оцените и оставляйте стоимость.

4 месяца назад
Sekoko
Глеб 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям