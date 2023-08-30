Сделать предупреждение о куках и Метрике на сайте

$10
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок33 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

чтобы нажал - Прочитано и исчезло

4 месяца назад
guest_16840499156816
Казахстан
7 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Собрать контактные данные стартап-менторов с менторских платформ

    Наша компания выходит на рынок США с образовательным продуктом для стартап-менторов. Мы хотим получить 3150 контактов людей, которые сидят на менторских платформах и находят там клиентов на консультации, чтобы связаться с ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Лендинг на Вордпресс

    Нужен простой лендинг на 3-4 блока. Сайт уже есть, нужно добавить посадочную страницу для одного мероприятия. Весь необходимый контент уже есть.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Требуется реализовать веб - приложение

    Требуется реализовать веб - приложение. В приложение имеется регистрация пользователя посредством ввода кода, полученного в реферальной ссылке; Далее занесение пользователем данных в свой профиль; Авторизация зарегистрированного в приложении пользователя; Реализация предложения (с внесением фотографии, ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Подключить по api chat gpt к sendpulse

    $20

    Здравствуйте! нужно написать код для подключения sendpulse к chat gpt по апи. Я пытаюсь создать чат бота в тг, используя сервис sendpulse - нужен код который поможет отправить запрос по апи/

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Внедрение Chat-GPT в Bitrix24

    $100

    Здравствуйте, ищу человека в команду, который сможет внедрять модель Chat-GPT в Bitrix24, то есть подключать его к чат боту, для обслуживания клиентов, подключать Chat-GPT к SRM системе, для оптимизации задач и так далее. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Опенкарт 3

    ..................................................................................................... Сверстать шаблон по примеру сайта и насадить на опенкарт 3 Задача: сверстать по примеру сайта (пришлю сайт) и насадить вертску на голый опенкарт 3 натянуть – это чтобы верстка отображалась на сайте ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Вылечить сайт от вируса

    Сайт на WordPress. Адрес админки сайта стала выбивать ошибку. Браузер ругается на то что на сайте есть вирус. Обратился в поддержку, там сказали что сайт взломан. Необходимо вылечить сайт, обновить движок, в общем сделать все ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Реализация кода на сайте

    $120

    Требуется: 1. Сделать админку 2. Выдавать данные из поиска и информацию через парсинг и/или API 3. Реализовать ответ с помощью API ChatGpt 4. Реализовать оплату доступа через крипту

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад