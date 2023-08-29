Реализация кода на сайте

$120
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки56 просмотров
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Требуется:
1. Сделать админку
2. Выдавать данные из поиска и информацию через парсинг и/или API

3. Реализовать ответ с помощью API ChatGpt

4. Реализовать оплату доступа через крипту

4 месяца назад
alexdengin
41 годКазахстан
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад