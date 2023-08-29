Натяжку на WP

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок43 просмотра
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Интернет магазин, Верстка, Разработка CMS

Описание задания

Есть готовая верстка с адаптивом, нужно сделать натяжку на WP и подключить сервисы

Файл с версткой прикрепляю

https://drive.google.com/drive/folders/1qvEyrV5Og2_rN8xIXuWupWu_61Xifrfz?usp=drive_link

Ссылка на макет

https://www.figma.com/file/vzCwc1GVhCcWB4xPuAlzae/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4?type=design&node-id=1%3A2&mode=design&t=zroePy2b2F0jqpOy-1

4 месяца назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
19 дней назад