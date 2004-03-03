Создание скрипта для автозаполнения заявки на Госуслугах

Необходимо создать бота или скрипт, чтобы он автоматически заполнял данные в форму на сайте uslugi.tyumen-city.ru

Есть данные, нужно чтобы при активации приема заявок в определенную дату и время все данные и галочки автоматом подставлялись в форму подачи заявки.

Критически важна скорость заполнения и отправки заявки после её активации