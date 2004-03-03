Создание скрипта для автозаполнения заявки на Госуслугах

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки10 просмотров
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Необходимо создать бота или скрипт, чтобы он автоматически заполнял данные в форму на сайте uslugi.tyumen-city.ru
Есть данные, нужно чтобы при активации приема заявок в определенную дату и время все данные и галочки автоматом подставлялись в форму подачи заявки.
Критически важна скорость заполнения и отправки заявки после её активации

4 месяца назад
sl02ru
45 летРоссия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад