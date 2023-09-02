Прикрутить антикаптчу к парсеру

$20
Веб-программированиеЗавершен1 заявка55 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть форум на ipb, на котором работает парсер + постинг тем с сайта Xenforo.

После того, как на сайте Xenforo прикрутили каптчу на авторизацию, парсер естественно перестал работать.

Нужно восстановить работоспособность парсера, прикрутив к нему поддержу rucaptcha.com или другого подобного сервиса.

4 месяца назад
guest_1693212964580
Украина
4 месяца в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
$40
1 день
UAH
Спасибо за работу, буду продолжать сотрудничество.
Было приятно поработать, и заодно изучить что-то новое. В процессе работы Юрий помогал в решении возникающих вопросов, всё оперативно и по делу. Благодарю за проект!
  • Похожие заказы

  • Консультация архитектора веб-приложений

    Ищу опытного специалиста в сфере веб-архитектуры для предоставления консультации. Обязательно нужен большой опыт работы с большими и высоконагруженными проектами (веб-сайты и/или веб-приложения). Ссылки на проекты обязательны. Нужна помощь в подборе стека технологий под выбранный функционал ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сверстать и натянуть на Битрикс страницу

    $80

    Необходимо: Сверстать и установить на CMS (1С-Битрикс) раздел Онлайн-витрина. Макет: https://www.figma.com/file/dkHEd6bkKyebOfuChAToCO/Untitled?type=design&amp;node-id=408-2&amp;mode=design&amp;t=1CZn3vemTTSfOfmk-0 (Frame4)   Натяжка необходимо на блоки: 1.     Создайте изделие по душе – нужна возможность добавить нужные категории (можно не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Настроить импорт товаров на сайт с WooCommerce

    $30

    Нужно настроить на сайте регулярный ежесуточный импорт товаров (их обновление) из файла. Сам файл скачивается из личного кабинета поставщика (скачивать его нужно строго с 14:30 до 17:00 по Мск – в другое время ...

    WooCommerce
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Доделать сайт на Python

    Доделать сайт на Python Сейчас нужно доделать : Первое - на странице сделать интеграцию со стабильным gif сервисом для поиска, выбора и вызова выбранной гифки при запросе (аналогичная работа донатов в Donation alerts) ...

    Python
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Не большое исправление в opencart 3

    $5

    Добрый день. Требуется помочь исправить конвертацию в движке в модуле, а если точнее - Приобрел модуль конвертация валюты, работает корректно, но при создание фида или экспорта товаров в маркетплейсы, выгружает сумму в той ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработка сайта знакомств

    $300

    ТЗ Регистрация/Вход Таргет по городам По возрасту Чат Первые сообщение бесплатные, потом подписка Лайки Личный кабинет Админ панель Создание анкет Выдача подписки Язык сайта - немецкий (можно в переводчике) Данные при регистрации: Имя, город, возраст, ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад