Прикрутить антикаптчу к парсеру

Есть форум на ipb, на котором работает парсер + постинг тем с сайта Xenforo.

После того, как на сайте Xenforo прикрутили каптчу на авторизацию, парсер естественно перестал работать.

Нужно восстановить работоспособность парсера, прикрутив к нему поддержу rucaptcha.com или другого подобного сервиса.