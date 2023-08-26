Доделать сайт на Python

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки11 просмотров
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Доделать сайт на Python
Сейчас нужно доделать :

Первое - на странице сделать интеграцию со стабильным gif сервисом для поиска, выбора и вызова выбранной гифки при запросе (аналогичная работа донатов в Donation alerts)

Второе - и затем на этой же странице после выбора гифки реализовать возможность прикрепления музыкального произведения.

Третье - сделать опционально подключение text-to-speech для обработки текста из бэка "на лету"

Python
4 месяца назад
qqqr
39 летКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад