Доделать сайт на Python

Сейчас нужно доделать :

Первое - на странице сделать интеграцию со стабильным gif сервисом для поиска, выбора и вызова выбранной гифки при запросе (аналогичная работа донатов в Donation alerts)

Второе - и затем на этой же странице после выбора гифки реализовать возможность прикрепления музыкального произведения.

Третье - сделать опционально подключение text-to-speech для обработки текста из бэка "на лету"