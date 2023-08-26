Добрый день. Требуется помочь исправить конвертацию в движке в модуле, а если точнее - Приобрел модуль конвертация валюты, работает корректно, но при создание фида или экспорта товаров в маркетплейсы, выгружает сумму в той ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доделать сайт на Python
Сейчас нужно доделать :
Первое - на странице сделать интеграцию со стабильным gif сервисом для поиска, выбора и вызова выбранной гифки при запросе (аналогичная работа донатов в Donation alerts)
Второе - и затем на этой же странице после выбора гифки реализовать возможность прикрепления музыкального произведения.
Третье - сделать опционально подключение text-to-speech для обработки текста из бэка "на лету"
- Похожие заказы
- $5Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $300
ТЗ Регистрация/Вход Таргет по городам По возрасту Чат Первые сообщение бесплатные, потом подписка Лайки Личный кабинет Админ панель Создание анкет Выдача подписки Язык сайта - немецкий (можно в переводчике) Данные при регистрации: Имя, город, возраст, ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужен бот, который продает доступ в частные каналы, должен быть написан на aiogram, оплата через юмани. подробное тз лично.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Сделать телеграм бота, пример скину в лс.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $10
Есть 1 доп страница, нужно доработать маленький функционал в ней, оформление заказа и вывод его в админке. Бюджет окончательный. Разбирающемуся делов на 30 минутЗакрыт3 месяца назад
Нужна вёрстка под NUXT прошу вас оценить верстку разделов по отдельности (стоимость и срок): 1.О компании - Производство - Вакансии - Руководство - Бренды - Документы 2.Каталог ...Закрыт3 месяца назад
- $2500
1) CRM на Wordpress или другом конструкторе, фреймворке по готовому макетному дизайну в Figma 2) Web App Telegram, так же по макетному дизайну в Figma 3) Парсинг карточек товара с платформы Poizon в ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $50
Нужно сделать поправки ,и добавить описания ,сайт сделан на ТИЛЬДАВеб-программирование4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Привет. Нужно создать плагин оплаты на базе уже готовых для текущего проекта для CMS: UMI.CMS Wix Задание во вложении:Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $500
Необходимо написать мини сайт, для получения и загрузки музыки с ВК Наподобие kissvkЗакрыт4 месяца назад