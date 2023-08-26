Нужно сделать правки и добавить описания, сайт сделан на ТИЛЬДА

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки84 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать поправки ,и добавить описания ,сайт сделан на ТИЛЬДА

4 месяца назад
artur111995
Артур 
28 летАрмения
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва