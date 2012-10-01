webfl

Олег webfl

 
35 летМальта/Сент-Джулианс
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Веб-программирование, сайты под ключ, верстка, шаблоны, модули

Опыт работы :

PHP / MySQL - 7 лет

JavaScript / HTML / CSS - 8 лет

JS: jQuery, AngularJS

PHP Frameworks: Zend, Yii, CodeIgniter

CMS: WordPress, MODx Evo/Revo, Joomla, Drupal, Magento, Bitrix, osCommerce, VamShop, ShopOS, Dle, phpBB, Vbulletin

CSS Frameworks: Twitter Bootstrap

API: Facebook, Twitter, Flickr, Google, PayPal, WebMoney, Vkontakte

Шаблонизаторы: Smarty, Twig

Оплата поэтапная.

Консультации / правки / мелкие изменения по моим проектам - бесплатно.

Сайты "под ключ" / Скрипты / Веб-приложения / Модули / Шаблоны / Верстка

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSJoomlaBootstrapMODXDrupalMagentojQueryБитриксDLEYiiВерстка шаблона
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Отзывы заказчиков
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$550
10 баллов
9 лет назад
Создание интернет-магазина
Все было хорошо.
Предельно понятное тз, оплата в срок.
Ответный отзыв
shcherbakov
Александр 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Адаптация скрипта интернет магазина
Работали над интернет магазином на базе скрипта VamShop. Все доработки от Олега только на ОТЛИЧНО!!! Были реализованы: - верстка шаблонов, - нестандартные решения для поиска (доработка кода), - сделаны быстрые фильтры для отбора товара (доработка кода), - и многое другое… Отлично знает свою область!!! Настоящий профессионал! Огромное спасибо Олегу! Обязательно буду обращаться еще!
Все отлично! Александр ясно и доходчиво обьясняет что надо сделать Можно обсудить альтернативные пути решения задач, если в них есть смысл С оплатой проблем/задержек нету Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Hungry_Hunter
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
41 отзыв
$15
10 баллов
11 лет назад
Wordpress Custom post type. Удалить slug
Олег отлично разбирается в CMS Wordpress. Задачу, с которой я не смог справиться со своим 5-летним опытом работы с этой CMS, Олег решил буквально за несколько часов. Однозначно буду обращаться еще. Огромное спасибо!
Все гладко. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
titan122
Илья 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Требуется "повесить" сайт на MOdx
Все отлично. Профессиональный подход к делу! Спасибо за работу!
Четкое ТЗ. С оплатой проблем нету. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
maxxf
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Внести правки в шаблон dle
Профессионал с большой буквы. Быстрая скорость выполнения, без потери качества. Рекомендую всем.
Быстро и четко объясняет что надо. С оплатой проблем нету. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв