Веб-программирование, сайты под ключ, верстка, шаблоны, модули
Опыт работы :
PHP / MySQL - 7 лет
JavaScript / HTML / CSS - 8 лет
JS: jQuery, AngularJS
PHP Frameworks: Zend, Yii, CodeIgniter
CMS: WordPress, MODx Evo/Revo, Joomla, Drupal, Magento, Bitrix, osCommerce, VamShop, ShopOS, Dle, phpBB, Vbulletin
CSS Frameworks: Twitter Bootstrap
API: Facebook, Twitter, Flickr, Google, PayPal, WebMoney, Vkontakte
Шаблонизаторы: Smarty, Twig
Оплата поэтапная.
Консультации / правки / мелкие изменения по моим проектам - бесплатно.
Сайты "под ключ" / Скрипты / Веб-приложения / Модули / Шаблоны / Верстка
Портфолио
- EcoNice335 просмотров
- Neptun271 просмотр
- Arte Punto393 просмотра
- E-maki424 просмотра
- Premiere Creative284 просмотра
- Shading Systems268 просмотров
- MegaSmile :)238 просмотров
- Dogstyle456 просмотров
- KristallPlus373 просмотра
- LightShop342 просмотра
- Calls4You414 просмотров
- Подарочные книги327 просмотров
Отзывы заказчиков
$550
10 баллов
9 лет назад
Все было хорошо.
Ответный отзыв
Предельно понятное тз, оплата в срок.
$300
10 баллов
11 лет назад
Работали над интернет магазином на базе скрипта VamShop. Все доработки от Олега только на ОТЛИЧНО!!! Были реализованы: - верстка шаблонов, - нестандартные решения для поиска (доработка кода), - сделаны быстрые фильтры для отбора товара (доработка кода), - и многое другое… Отлично знает свою область!!! Настоящий профессионал! Огромное спасибо Олегу! Обязательно буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Все отлично! Александр ясно и доходчиво обьясняет что надо сделать Можно обсудить альтернативные пути решения задач, если в них есть смысл С оплатой проблем/задержек нету Рекомендую к сотрудничеству
$15
10 баллов
11 лет назад
Олег отлично разбирается в CMS Wordpress. Задачу, с которой я не смог справиться со своим 5-летним опытом работы с этой CMS, Олег решил буквально за несколько часов. Однозначно буду обращаться еще. Огромное спасибо!
Ответный отзыв
Все гладко. Рекомендую к сотрудничеству
$100
10 баллов
11 лет назад
Все отлично. Профессиональный подход к делу! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. С оплатой проблем нету. Рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
11 лет назад
Профессионал с большой буквы. Быстрая скорость выполнения, без потери качества. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Быстро и четко объясняет что надо. С оплатой проблем нету. Рекомендую к сотрудничеству.