Работали над интернет магазином на базе скрипта VamShop. Все доработки от Олега только на ОТЛИЧНО!!! Были реализованы: - верстка шаблонов, - нестандартные решения для поиска (доработка кода), - сделаны быстрые фильтры для отбора товара (доработка кода), - и многое другое… Отлично знает свою область!!! Настоящий профессионал! Огромное спасибо Олегу! Обязательно буду обращаться еще!