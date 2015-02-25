Требуется разработать сайт - архив позволяющий прослушивать и сгружать аудио файлы, дезайн будет предоставлен, превью главной здесь: в аттаче т3 к проекту. здесь разговор обьясняющий все о проекте: https://www.yousendit.com/download/T2dmS3dwbWdKV085TE1UQw ...
Создание интернет-магазина
По данному проекту пишите все в заявках! Не надо писать в личку (только по данному проекту)
Необходимо сделать интернет магазин, тз прилагается
http://narod2.yandex.ru/disk/27523660001/%d0%9b%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d1%81.zip.html,
Пишите срок и цену после ознакомления с техническим заданием!
Оплата по факту или сбс
Стандартные копипасты в корзину!
Плачу всегда - см отзывы!
Выбранный исполнитель
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