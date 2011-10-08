Сайт скидок под ключ

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Завершен13 заявок316 просмотров

Разработка и создание под ключ сайта скидок

- дизайн основных страниц

- верстка

- разработка движка

- создание удобной административной зоны (детальное обсуждение после выбора исполнителя)

- разработка дополнительных модулей (рассылка, мультиакция, обратная связь, пригласи друга и т.д.)

14 лет назад
Oldegus
Олег 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

blud73
Ильдар 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$2000
1 день
Сайт сделан качественно и в срок - starbon.ru Понравился стиль работы Ильдара - оперативность, понимание того, что надо сделать с полуслова. Многие сложные модули были сделаны по достаточно скудному (с моей стороны) ТЗ практически "влет". Все правки делались оперативно. Чувствуется глубокое знание своего дела, и быстрое "врубание" в тему. Проделана реально большая работа. Ильдар, спасибо. Рекомендую.
Отличный заказчик рекомендую!

Заявки фрилансеров

blud73
Ильдар 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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