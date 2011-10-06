Сайт магазина по продаже одежды

Здравствуйте.

Необходимо создать "под ключ" сайт, близкий к boutique.ru (аналогичный, но с немного большим функционалом).

ОБЯЗАТЕЛЕН! опыт в создании сайтов по продаже одежды (в т.ч. возможно приобретение готового продукта)

Указывайте срок работы, примеры работ по созданию магазинов одежды (в т.ч. дизайны и логотипы), информацию по разработчикам или команде, своем опыте в разработке сайтах, технологию/язык программирования, ориентировочную стоимость -- ВСЕ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!