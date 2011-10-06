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Сайт магазина по продаже одежды
Здравствуйте.
Необходимо создать "под ключ" сайт, близкий к boutique.ru (аналогичный, но с немного большим функционалом).
ОБЯЗАТЕЛЕН! опыт в создании сайтов по продаже одежды (в т.ч. возможно приобретение готового продукта)
Указывайте срок работы, примеры работ по созданию магазинов одежды (в т.ч. дизайны и логотипы), информацию по разработчикам или команде, своем опыте в разработке сайтах, технологию/язык программирования, ориентировочную стоимость -- ВСЕ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!
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