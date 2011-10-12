Создать сайт под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен28 заявок365 просмотров

Создать сайт под ключ, разработать дизайн, и наладить работу всех внутренних страниц

14 лет назад
sokova20
Валерия 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

timchuktanya
Татьяна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$1
10 дней
Спасибо за сотрудничество, остались довольны.Адекватная и терпеливая команда, во главе с Татьяной. Последовательно работали до победного. Проблем со связью не возникало, всегда в сети, готова к конструктивной беседе. Все работы сдавались вовремя и в срок. Хорошее соотношение цена - качество.

Заявки фрилансеров

timchuktanya
Татьяна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
4 отзыва
14 лет назад